«شاخص پیتزای پنتاگون» فعال شد/ گمانهزنیها درباره تحرکات نظامی یا تحولات ژئوپولیتیک
افزایش قابل توجه سفارش پیتزا در نزدیکی مقر وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طی تعطیلات زمستانی، بار دیگر به گمانهزنیها درباره ارتباط این پدیده با تحرکات نظامی یا تحولات ژئوپلیتیکی دامن زده است.
وبسایت موسوم به «شاخص پیتزا» با انتشار بهروزرسانی جدیدی از قرار گرفتن وضعیت در «سطح دفاع ۴» خبر داده و از «آمادگی بالا» و تقویت «پایش اطلاعاتی» سخن گفته است.
بر اساس این گزارش، «سطح دفاع» یک معیار داخلی پنجدرجهای در ساختار دفاعی آمریکا است که از پنج (وضعیت عادی) تا یک (حداکثر آمادگی) را شامل میشود و میزان آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با بحرانهای احتمالی را نشان میدهد.
کاربران شبکههای اجتماعی سالهاست به این نکته اشاره میکنند که افزایش فعالیت رستورانهای پیتزا در اطراف پنتاگوم که بهطور غیررسمی از طریق این شاخص رصد میشود، اغلب همزمان با رویدادهای نظامی یا بحرانهای بزرگ ژئوپلیتیکی در جهان رخ داده است. با این حال، تاکنون هیچ تأیید رسمی درباره وجود رابطه علّی مستقیم میان این دو ارائه نشده است.
این بهروزرسانی در شرایطی منتشر میشود که تنشهای سیاسی و نظامی در چندین نقطه جهان ادامه دارد و همین امر، برخی ناظران را به این تفسیر سوق داده که افزایش سفارشها میتواند بازتابی از نشستهای اضطراری یا آمادگیهای شبانه فرماندهان نظامی و اطلاعاتی باشد. با وجود این، عوامل عادیتری مانند ساعات کاری طولانی در مقاطع خاص یا افزایش تقاضای فصلی نیز میتواند علت این افزایش باشد.
در مجموع، «شاخص پیتزا» همچنان پدیدهای فرهنگی و غیررسمی باقی مانده که بیش از آنکه یک نشانگر قطعی باشد، بازتابی از پیوند میان الگوهای روزمره در واشنگتن و تحولات بزرگ جهانی است.