به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نمایندگان «اوپک پلاس» تأکید کردند که این ائتلاف با وجود تشدید تنش‌های سیاسی میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان دو عضو اصلی بر سر یمن، احتمالاً در نشست روز یکشنبه، تولید نفت را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد.

به گفتهٔ سه نفر از نمایندگان اوپک پلاس، نشست روز یکشنبه هشت کشور عضو این ائتلاف که حدود نیمی از نفت جهان را تولید می‌کنند، در شرایطی برگزار می‌شود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش، بزرگ‌ترین افت از سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود و ناشی از نگرانی‌های فزاینده دربارهٔ مازاد عرضه در بازار است.

این هشت کشور شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و سلطنت عمان از ماه آوریل تا دسامبر سال گذشته، اهداف تولید نفت خود را در مجموع حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند؛ رقمی که معادل نزدیک به سه درصد از تقاضای جهانی نفت است.

با این حال، این کشورها در ماه نوامبر توافق کردند که افزایش تولید را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به حالت تعلیق درآورند.

بر اساس گزارش رویترز، تنش میان عربستان و امارات در ماه گذشته تشدید شده است؛ چرا که هر دو کشور از طرف‌های متخاصم در یمن حمایت می‌کنند. با این وجود، تاکنون منابع اوپک پلاس اشاره‌ای به تأثیر این تنش‌ها بر مذاکرات روز یکشنبه نکرده‌اند.

