خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز:

اوپک‌پلاس به‌رغم تنش ریاض–ابوظبی، به‌دنبال حفظ ثبات تولید نفت است

اوپک‌پلاس به‌رغم تنش ریاض–ابوظبی، به‌دنبال حفظ ثبات تولید نفت است
کد خبر : 1736638
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان «اوپک پلاس» تأکید کردند که این ائتلاف با وجود تشدید تنش‌های سیاسی میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان دو عضو اصلی بر سر یمن، احتمالاً در نشست روز یکشنبه، تولید نفت را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نمایندگان «اوپک پلاس» تأکید کردند که این ائتلاف با وجود تشدید تنش‌های سیاسی میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی  به عنوان دو عضو اصلی بر سر یمن، احتمالاً در نشست روز یکشنبه، تولید نفت را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد.

به گفتهٔ سه نفر از نمایندگان اوپک پلاس، نشست روز یکشنبه هشت کشور عضو این ائتلاف که حدود نیمی از نفت جهان را تولید می‌کنند، در شرایطی برگزار می‌شود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش، بزرگ‌ترین افت از سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود و ناشی از نگرانی‌های فزاینده دربارهٔ مازاد عرضه در بازار است.

این هشت کشور شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و سلطنت عمان از ماه آوریل تا دسامبر سال گذشته، اهداف تولید نفت خود را در مجموع حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند؛ رقمی که معادل نزدیک به سه درصد از تقاضای جهانی نفت است.

با این حال، این کشورها در ماه نوامبر توافق کردند که افزایش تولید را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به حالت تعلیق درآورند.

بر اساس گزارش رویترز، تنش میان عربستان و امارات در ماه گذشته تشدید شده است؛ چرا که هر دو کشور از طرف‌های متخاصم در یمن حمایت می‌کنند. با این وجود، تاکنون منابع اوپک پلاس اشاره‌ای به تأثیر این تنش‌ها بر مذاکرات روز یکشنبه نکرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی