زمین‌لرزه، سخنرانی رئیس‌جمهوری مکزیک را ناتمام گذاشت

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش و سه دهم ریشتر صبح امروز -جمعه- به وقت محلی، هم‌زمان با برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهوری مکزیک، جنوب این کشور را لرزاند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از ایندیپندنت، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش و سه دهم ریشتر صبح امروز -جمعه- به وقت محلی، هم‌زمان با برگزاری نشست خبری «کلودیا شینباوم»  رئیس‌جمهوری مکزیک، جنوب این کشور را لرزاند. 

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های علوم زمین آلمان، این زمین‌لرزه در عمق کم ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است؛ موضوعی که می‌تواند باعث تشدید لرزش در سطح زمین شود.

رئیس‌جمهوری مکزیک، در زمان وقوع زلزله در کاخ ملی و در حال سخنرانی درباره صنعت گردشگری بود که آژیرهای هشدار از پخش زنده تلویزیونی شنیده شد.

تصاویر زنده نشان می‌دهد که شینباوم با خونسردی از حاضران خواست سالن را تخلیه کنند.

پس از مدتی که زمان دقیق آن مشخص نشده، نشست خبری از سر گرفته شد.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

