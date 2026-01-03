بازسازی غزه توسط قطر؛ اقدام انسانی یا چراغ سبز سیاسی؟
تنها دو روز پس از دیدار نتانیاهو و ترامپ، صندوق قطر برای توسعه فعالیتهای بیمارستان حمد در شمال غزه را از سر گرفت و شعبهای جدید در جنوب افتتاح کرد. این اقدام بدون قرارداد رسمی و بدون اشاره به مسئله خلع سلاح، پرسشهایی در اسرائیل و محافل بینالمللی ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی 21»، پس از تنها دو روز از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مارالاگو، مراحل عملی بازسازی بخشهایی از غزه آغاز شد. این اقدام بدون اعلام عمومی، بدون قرارداد رسمی و بدون اشاره به مسئله خلع سلاح انجام شد.
بر اساس گزارش روزنامه عبری معاریو، صندوق قطر برای توسعه فعالیتهای خود در بیمارستان حمد برای توانبخشی و پروتز در شمال غزه را از سر گرفت و همزمان یک شعبه جدید در جنوب غزه افتتاح شد. این اقدامات در تلآویو با تردید و پرسشهایی روبهرو شده و برخی آن را نشانهای از توافقات ضمنی برای ورود به مرحله دوم بازسازی قلمداد میکنند.
بیمارستان حمد که به نام پدر امیر قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نامگذاری شده، پس از توقف اجباری در پی تجاوز نظامی اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۵، فعالیت خود را از سر گرفت. این مرکز خدمات خود را به مجروحان جنگ و افراد دارای معلولیت ارائه میدهد و دستگاه سیتیاسکن آن که تنها نمونه در شمال غزه است، دوباره فعال شده است.
بر اساس برنامههای اعلامشده، بخشهای اصلی بیمارستان شامل بخش پروتز و اندام مصنوعی، بخش شنوایی و تعادل و بخش توانبخشی جسمی خواهد بود. همچنین خدمات سرپایی و بستری برای بازتوانی مجروحان جنگ، قربانیان سکته و بیماران مبتلا به اختلالات عصبی-عضلانی ارائه میشود. افتتاح شعبه جدید در جنوب غزه نیز با هدف مقابله با بحران نظام سلامت و پاسخ به نیازهای رو به رشد جمعیت صورت گرفته است. از زمان تأسیس بیمارستان در آوریل ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۵۲ هزار بیمار تحت درمان قرار گرفته و نزدیک به ۱۰۰ بیمار نیز از مارس گذشته پروتز دریافت کردهاند.
فهد حمد السلیتی، رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدیر اجرایی صندوق قطر برای توسعه، تأکید کرد که فعالیت مجدد بیمارستان با وجود چالشهای ناشی از جنگ انجام شده و مأموریت انسانی و مسئولیت اخلاقی این مرکز بر همه شرایط غلبه دارد. وی همچنین اعلام کرد که قطر تمام منابع خود را برای ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت بالا به ساکنان غزه بسیج کرده و ادامه فعالیت و گسترش بیمارستان نشاندهنده تعهد پایدار این کشور به حمایت از مردم فلسطین است.
با این حال، در اسرائیل زمانبندی این اقدامات و نزدیکی آن به دیدار نتانیاهو و ترامپ بهعنوان چراغ سبز عملی تلقی شده است. یک مقام صهیونیست به روزنامه معاریو گفته است که این فعالیتها از نظر رسمی انسانی محض محسوب میشوند و مخالفت با آن دشوار است، اما تجربه گذشته نشان داده که حماس ممکن است از زیرساختهای بیمارستان برای اهداف عملیاتی استفاده کند، از جمله ایجاد تونلهای اطراف بیمارستان و بهرهبرداری از آن بهعنوان پایگاه عملیاتی.
گزارشها همچنین حاکی است که قطر با استفاده از وجهه بینالمللی خود بهعنوان یک قدرت انسانی در حوزه آموزش و پزشکی، روند بازسازی غزه را پیش میبرد، اقدامی که به تقویت قدرت حماس منجر میشود. کارشناسان اسرائیلی هشدار دادهاند که این گام، هرچند رسمی و انسانی به نظر میرسد، به تدریج واقعیت جدیدی در غزه ایجاد کرده و تحولات سیاسی و امنیتی آینده را تحت تأثیر قرار میدهد، در حالی که مسائل کلیدی مانند خلع سلاح و بازگرداندن اسرا، هنوز حل نشده است.