صدور حکم تمدید ۶ ماهه بازداشت رئیس‌جمهوری سابق کره‌جنوبی

یک دادگاه محلی در کره‌جنوبی امروز -جمعه- با صدور حکمی جدید، دستور تمدید بازداشت رئیس‌جمهوری پیشین این کشور به مدت شش ماه دیگر را صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، یک دادگاه محلی در کره‌جنوبی امروز -جمعه- با صدور حکمی جدید، دستور تمدید بازداشت «یون سوک‌یول» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور به مدت شش ماه دیگر را صادر کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادستانی اتهام‌های تازه‌ای علیه یون مطرح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به «کمک به یک دولت متخاصم» اشاره کرد؛ اتهاماتی که به تلاش نافرجام وی برای اعلام حکومت نظامی در سال ۲۰۲۴ مرتبط است.

قاضی پرونده دلیل صدور حکم جدید را نگرانی از احتمال از بین بردن شواهد عنوان کرده است.

پیش‌تر، دادستان ویژه کره‌جنوبی اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری پیشین این کشور تلاش داشته با تحریک کره‌شمالی به آغاز درگیری نظامی، زمینه لازم برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ را فراهم کرده و از این طریق مخالفان سیاسی خود را سرکوب کند.

در همین چارچوب، دادستانی یون و چند مقام ارشد نظامی دولت وی را به صدور دستور انجام عملیات محرمانه با استفاده از پهپادها در حریم هوایی کره‌شمالی متهم کرده است. هدف از این اقدام، تشدید تنش میان دو کشور عنوان شده است.

یون سوک‌یول که در ماه آوریل از سوی دادگاه قانون اساسی از قدرت برکنار شد، همچنین در پرونده‌ای جداگانه تحت تحقیقات دادستان ویژه درباره اتهامات فساد مالی مرتبط با همسرش قرار دارد.

رئیس‌جمهور پیشین کره‌جنوبی تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و تأکید دارد که اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ در چارچوب اختیارات قانونی وی به‌عنوان رئیس‌جمهوری انجام شده است. وی تحقیقات جاری را «سیاسی و هدفمند» توصیف کرده است.

 

 

