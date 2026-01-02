خبرگزاری کار ایران
اوکراین ماهیت اهداف حملات خود علیه روسیه را تشریح کرد

یک سخنگوی نظامی اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور فقط مواقع نظامی و تأسیسات انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک سخنگوی نظامی اوکراین، روز پنج‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره حمله پهپادی به هتلی در منطقه‌ای از خرسون که تحت کنترل روسیه است، گفت که تمامی عملیات‌های نیروهای اوکراینی در صفحه رسمی ستاد کل ارتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند.

وی افزود که نیروهای دفاعی اوکراین مطابق با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی عمل می‌کنند و فقط اهداف نظامی دشمن، تأسیسات سوخت و انرژی متعلق به روسیه و سایر اهداف مشروع را هدف قرار می‌دهند.

 

 

