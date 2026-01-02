تثبیت روابط با روسیه رکن اصلی استراتژی جدید امنیت ملی آمریکاست

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گزارشی از سوی موسسه مدیریت امور خارجه آکادمی علوم روسیه بیان می‌کند که استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده با هدف «تثبیت» روابط با روسیه تدوین شده است.

گزارش مذور افزود که در مورد اروپا، این استراتژی مسیری را برای انتقال مسئولیت امنیت اروپا به خود کشورهای اروپایی ترسیم می‌کند.

این گزارش که توسط اسپوتنیک بررسی شده است، بیان می‌کند: «در مورد اتحادیه اروپا، این استراتژی همچنان از لفاظی‌های معاون رئیس جمهور جی. دی. ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۵ پیروی می‌کند که باعث شوک به نهادهای اروپایی شد... ایالات متحده مسیری را برای انتقال مسئولیت امنیت اروپا به کشورهای اروپایی اعلام می‌کند و از این طریق قصد دارد روابط امنیتی فراآتلانتیک را بیشتر تضعیف کند... در مورد روسیه، این سند مختصر است و به وضوح هدف تثبیت روابط را تعریف می‌کند.»

این گزارش خاطرنشان می‌کند که این استراتژی افق زمانی مشخصی را مشخص نمی‌کند، اما به عنوان «استراتژی ترامپ» شناخته می‌شود و بنابراین برای دوره فعلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ طراحی شده است.

