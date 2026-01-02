بولسونارو از بیمارستان مرخص شد
رئیسجمهور سابق برزیل از بیمارستان مرخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانههای محلی، ژایر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، پس از انجام اقدامات پزشکی برای درمان فتق و سکسکه، از بیمارستان مرخص و به زندان منتقل شد.
شاهدان عینی گزارش دادند که وی پس از ترخیص بار دیگر به زندان بازگشت.
پیش از این، در همان روز، الکساندر د مورائس، قاضی دیوان عالی، درخواست وکلای بولسونارو مبنی بر درخواست اجازه برای رئیس جمهور سابق برای گذراندن دوران محکومیتش در حبس خانگی بشردوستانه را رد کرد.