بولسونارو از بیمارستان مرخص شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانه‌های محلی، ژایر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، پس از انجام اقدامات پزشکی برای درمان فتق و سکسکه، از بیمارستان مرخص و به زندان منتقل شد.

شاهدان عینی گزارش دادند که وی پس از ترخیص بار دیگر به زندان بازگشت.

پیش از این، در همان روز، الکساندر د مورائس، قاضی دیوان عالی، درخواست وکلای بولسونارو مبنی بر درخواست اجازه برای رئیس جمهور سابق برای گذراندن دوران محکومیتش در حبس خانگی بشردوستانه را رد کرد.

