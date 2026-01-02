مقام ارشد نظامی روسیه:
دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و اروپا در حمله به غیرنظامیان در خرسون دست داشتند
یک مقام ارشد نظامی روسیه، دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و برخی کشورهای اروپایی را به دستداشتن در حمله پهپادی به غیرنظامیان در استان خرسون متهم کرد.
به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد نظامی روسیه، دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و برخی کشورهای اروپایی را به دستداشتن در حمله پهپادی به غیرنظامیان در استان خرسون متهم کرد.
سرلشکر ابتی علاءالدینوف، فرمانده یگان «احمد» در ارتش روسیه، در گفتوگو با خبرگزاری «تاس» اعلام کرد: «اطلاعات موجود نشان میدهد که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا و اروپا پشت حمله به غیرنظامیان در روستای خورلی در استان خیرسون قرار دارند».
وی با تأکید بر اینکه «طرفهای اروپایی و بریتانیایی ذینفعان اصلی تشدید تنش هستند»، افزود: این حمله در چارچوب تلاشهای هدفمند برای بیثباتسازی مناطق تحت کنترل روسیه انجام شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بنا بر اعلام مقامات روسی، بامداد روز پنجشنبه نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپاد، یک هتل و کافه را در استان خیرسون ـ که تحت کنترل روسیه قرار دارد ـ هدف قرار دادند. در پی این حمله، دستکم ۲۴ نفر کشته و ۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.
مسکو پیشتر بارها کشورهای غربی را به نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم در حملات اوکراین متهم کرده و هشدار داده است که تداوم چنین اقداماتی پیامدهای امنیتی گستردهتری به دنبال خواهد داشت