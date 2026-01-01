سقوط یک پهپاد در افغانستان
منابع محلی به شبکه «آریانا نیوز» اعلام کردند که بامداد امروز -پنجشنبه- یک فروند پهپاد در مناطق کوهستانی شهر میدانشهر، مرکز ولایت میدان وردک در افغانستان، سقوط کرده است.
به گفته این منابع، بررسیها درباره علت سقوط این پهپاد آغاز شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت آن یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مقامهای محلی هنوز واکنشی رسمی به این حادثه نشان ندادهاند.