سقوط یک پهپاد در افغانستان
منابع محلی به شبکه «آریانا نیوز» اعلام کردند که بامداد امروز -پنج‌شنبه- یک فروند پهپاد در مناطق کوهستانی شهر میدان‌شهر، مرکز ولایت میدان وردک در افغانستان، سقوط کرده است.

به گزارش ایلنا، منابع محلی به شبکه «آریانا نیوز» اعلام کردند که بامداد امروز -پنج‌شنبه- یک فروند پهپاد در مناطق کوهستانی شهر میدان‌شهر، مرکز ولایت میدان وردک در افغانستان، سقوط کرده است.

به گفته این منابع، بررسی‌ها درباره علت سقوط این پهپاد آغاز شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت آن یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

مقام‌های محلی هنوز واکنشی رسمی به این حادثه نشان نداده‌اند.

 

 

