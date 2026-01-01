به گزارش ایلنا به نقل از السومریه نیوز، امیره الجابر، سیاستمدار و فعال حقوق زنان عراقی، روز پنج‌شنبه رسماً مدارک خود را برای نامزدی رئیس‌جمهور عراق به پارلمان ارائه کرد و به اولین زن تاریخ این کشور تبدیل شد که وارد این فرایند انتخابی می‌شود.

الجابر در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار انتخاب کسی شد که به ارزش و حاکمیت عراق واقف باشد و فضای کامل برای احیای نقش واقعی این منصب داده شود. وی تأکید کرد که تمام شرایط قانونی و قانون اساسی لازم برای نامزدی را احراز کرده و مدارک خود را از طریق کانال‌های رسمی پارلمان ارائه کرده است.

به گفته الجابر، او عضو شورای مشورتی زنان بغداد است و در زمینه‌های توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی فعالیت دارد. ورود خود به این مقام را نیز از طریق انتشار نامه رسمی نامزدی که به ایمیل پارلمان ارسال شده بود، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است.

هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز سه‌شنبه گذشته رسما باب نامزدی برای ریاست جمهوری را گشود. طبق ماده ۶۸ و ۷۰ قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور با اکثریت دوسوم اعضای پارلمان انتخاب می‌شود و در صورت عدم تحقق این حد نصاب، انتخاب با اکثریت آرا نهایی خواهد شد.

پس از سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳، روند سیاسی عراق بر اساس تقسیم قدرت طایفه‌ای و قومی شکل گرفته است؛ شیعیان ریاست دولت، کردها ریاست جمهوری و سنی‌ها ریاست پارلمان را بر عهده دارند و دیگر پست‌های عالی بین گروه‌های دینی و قومی توزیع می‌شود.

