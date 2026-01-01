به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، دیپلمات‌های پیشین آمریکایی اعلام کردند پیام‌های اخیر کاخ سفید به‌قدری روشن است که نشان می‌دهد واشنگتن در صورت لزوم، آماده مشارکت مستقیم با تل‌آویو در جنگ احتمالی علیه ایران است.

وبگاه عبری «واللا» به نقل از الیوت آبرامز، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو، «تصادفی و بی‌برنامه» نبوده است.

آبرامز افزود که ترامپ تأکید کرده است که «فقط اسرائیل برای حمله به ایران مجاز نیست و در صورت نیاز، واشنگتن خود نیز ممکن است به این حمله بپیوندد».

جان حنا، مشاور امنیت ملی پیشین معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز تأکید کرد که دیدگاه ترامپ «کاملا همسو با مواضع اسرائیل در زمینه احتمال اقدام نظامی علیه تهران است».

وی افزود که نگرانی آمریکا محدود به برنامه هسته‌ای ایران نیست، بلکه تهدید واقعی موشک‌های بالستیک ایران را نیز در بر می‌گیرد؛ تهدیدی که «برای اسرائیل، منطقه، بخش‌هایی از اروپا و حتی خود ایالات متحده وجودی است».

