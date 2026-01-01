وزارت دفاع روسیه از سرنگونی جنگنده سوخو-۲۷ اوکراین خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور یک فروند جنگنده سوخو-۲۷ اوکراین را سرنگون کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای هوافضای این کشور یک فروند جنگنده سوخو-۲۷ نیروی هوایی اوکراین را سرنگون کردند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه تاسیسات انرژی و نظامی-صنعتی مورد استفاده نیروهای اوکراینی را هدف قرار دادند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور به پیشروی خود در تمامی جبههها ادامه میدهند.