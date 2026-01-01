به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «لای چینگ-ته»، رئیس‌جمهور تایوان، گفت که این جزیره مصمم است از حاکمیت خود دفاع کند و قدرت دفاعی خود را در مواجهه با گسترش روزافزون چین تقویت کند.

لای در سخنرانی سال نو که به طور زنده از دفتر ریاست جمهوری در تایپه پخش شد، گفت: «جامعه بین‌المللی در حال بررسی این موضوع است که آیا مردم تایوان اراده دفاع از خود را دارند یا خیر.»

لای با اشاره به اینکه چین در رزمایش‌های این هفته خود، قابلیت‌های رزمی تازه افزوده شده تایوان را به عنوان یک «دشمن فرضی»‌ هدف قرار داده است، گفت: «به عنوان رئیس جمهور، موضع من همیشه روشن بوده است: دفاع قاطعانه از حاکمیت ملی و تقویت دفاع ملی.»

انتهای پیام/