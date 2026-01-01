به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، تصویب قانونی علیه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) توسط پارلمان اسرائیل را محکوم کرد.

‌سخنگوی دبیرکل، در بیانیه‌ای ‌گفت: «این اصلاحات به دنبال تضعیف توانایی آنروا در فعالیت و انجام فعالیت‌های محول شده به آن تحت مأموریتش است.»

وی افزود: «این قانون و اصلاحات آن با جایگاه و چارچوب حقوقی بین‌المللی قابل اجرا برای آنروا مغایرت دارد و باید فوراً لغو شود.»

