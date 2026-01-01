خبرگزاری کار ایران
گوترش: تصمیم مجلس اسرائیل علیه آنروا را محکوم می‌کنیم

دبیرکل سازمان ملل متحد، تصویب قانونی علیه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) توسط پارلمان اسرائیل را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، تصویب قانونی علیه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) توسط پارلمان اسرائیل را محکوم کرد.

‌سخنگوی دبیرکل، در بیانیه‌ای ‌گفت: «این اصلاحات به دنبال تضعیف توانایی آنروا در فعالیت و انجام فعالیت‌های محول شده به آن تحت مأموریتش است.»

وی افزود: «این قانون و اصلاحات آن با جایگاه و چارچوب حقوقی بین‌المللی قابل اجرا برای آنروا مغایرت دارد و باید فوراً لغو شود.»

 

