خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی ۲۰ درصد از خاک اوکراین را به روسیه می‌دهد

زلنسکی ۲۰ درصد از خاک اوکراین را به روسیه می‌دهد
کد خبر : 1736086
لینک کوتاه کپی شد.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند رئیس‌جمهور اوکراین از طریق نمایندگانش آماده است حدود ۲۰ درصد از خاک کشور را در مذاکرات مارس با آمریکا واگذار کند. این اقدام اوکراین را در موقعیت استراتژیک دشواری قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز نوشت: مقامات اوکراینی برای نخستین بار اعلام کردند که حاضرند حدود ۲۰ درصد از خاک کشورشان را در ازای دستیابی به توافق صلح با واشنگتن واگذار کنند. این پیشنهاد در مذاکرات آمریکا و اوکراین که ۱۱ مارس گذشته در ریاض برگزار شد، مطرح شد.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به نیویورک تایمز گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از طریق نمایندگانش اعلام کرده است که آماده است ۲۰ درصد از خاک کشور را به منظور دستیابی به صلح واگذار کند.

در جریان این مذاکرات، مایکل والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، قلمی در اختیار رستم عمیرف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین گذاشت تا خطوط مرزی احتمالی آینده را روی نقشه مشخص کند. عمیرف خطوط نبرد فعلی را ترسیم کرد، دایره‌ای حول نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا رسم کرد و خطی برای جدا کردن دماغه کینبورن مشخص نمود. به گفته هیأت آمریکایی، کنترل این منطقه برای دسترسی کشتی‌های اوکراینی به بندر نیکولایف ضروری است.

مقام آمریکایی آمریکایی افزود که این تصمیم باعث می‌شود اوکراین در وضعیت استراتژیک دشوار و تحت فشار قرار گیرد.

در مذاکرات، آینده شبه‌جزیره کریمه نیز مطرح شد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده به رسمیت شناختن کریمه به عنوان خاک روسیه است، اما از اوکراین یا اتحادیه اروپا چنین انتظاری ندارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی