به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز نوشت: مقامات اوکراینی برای نخستین بار اعلام کردند که حاضرند حدود ۲۰ درصد از خاک کشورشان را در ازای دستیابی به توافق صلح با واشنگتن واگذار کنند. این پیشنهاد در مذاکرات آمریکا و اوکراین که ۱۱ مارس گذشته در ریاض برگزار شد، مطرح شد.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به نیویورک تایمز گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از طریق نمایندگانش اعلام کرده است که آماده است ۲۰ درصد از خاک کشور را به منظور دستیابی به صلح واگذار کند.

در جریان این مذاکرات، مایکل والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، قلمی در اختیار رستم عمیرف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین گذاشت تا خطوط مرزی احتمالی آینده را روی نقشه مشخص کند. عمیرف خطوط نبرد فعلی را ترسیم کرد، دایره‌ای حول نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا رسم کرد و خطی برای جدا کردن دماغه کینبورن مشخص نمود. به گفته هیأت آمریکایی، کنترل این منطقه برای دسترسی کشتی‌های اوکراینی به بندر نیکولایف ضروری است.

مقام آمریکایی آمریکایی افزود که این تصمیم باعث می‌شود اوکراین در وضعیت استراتژیک دشوار و تحت فشار قرار گیرد.

در مذاکرات، آینده شبه‌جزیره کریمه نیز مطرح شد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده به رسمیت شناختن کریمه به عنوان خاک روسیه است، اما از اوکراین یا اتحادیه اروپا چنین انتظاری ندارد.

