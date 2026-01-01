به گزارش ایلنا به نقل از النشره، اتحادیه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی اعلام کرد که عبدالرحمن محمد عبدالله، رئیس سومالی‌لند، قصد دارد ماه آینده در سفری رسمی راهی اسرائیل شود.

این گزارش در پی اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مبنی بر به‌رسمیت شناختن رسمی سومالی‌لند به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت منتشر شده است؛ اقدامی که با واکنش‌ها و محکومیت گسترده از سوی برخی کشورهای عربی و اسلامی همراه بود.

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی پیش‌تر اعلام کرده بود که این تصمیم با امضای مشترک نتانیاهو، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه این رژیم و رئیس سومالی‌لند اتخاذ شده و در چارچوب توافق‌های موسوم به ابراهیم، که به ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شکل گرفته است، قرار دارد.

