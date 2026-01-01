خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش نفت ونزوئلا

تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش نفت ونزوئلا
کد خبر : 1736083
لینک کوتاه کپی شد.

دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با بخش نفت ونزوئلا، دامنه فشارهای خود بر دولت نیکولاس مادورو را افزایش داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ایالات متحده چهار شرکت فعال در صنعت نفت ونزوئلا و شماری از نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها را تحریم کرد؛ اقدامی که در چارچوب تشدید فشارهای دولت دونالد ترامپ بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ارزیابی می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این تحریم‌ها معامله‌گران نفتی را هدف قرار داده است که به گفته این وزارتخانه، در دور زدن تحریم‌ها و حمایت از دولت مادورو نقش داشته‌اند.

بر اساس این بیانیه، چهار کشتی نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که برخی از آن‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان بخشی از «ناوگان سایه» معرفی شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که اقدامات اخیر نشان‌دهنده تداوم خطرات جدی ناشی از تحریم‌ها برای فعالان تجارت نفت ونزوئلا است.

این تحریم‌ها تازه‌ترین اقدام در کارزار فشار دولت ترامپ علیه مادورو محسوب می‌شود؛ کارزاری که پیش‌تر با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و اجرای بیش از ۲۴ عملیات علیه کشتی‌های مظنون به انتقال مواد مخدر در اقیانوس آرام و دریای کارائیب، در نزدیکی ونزوئلا، همراه بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی