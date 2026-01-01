به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ایالات متحده چهار شرکت فعال در صنعت نفت ونزوئلا و شماری از نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها را تحریم کرد؛ اقدامی که در چارچوب تشدید فشارهای دولت دونالد ترامپ بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ارزیابی می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این تحریم‌ها معامله‌گران نفتی را هدف قرار داده است که به گفته این وزارتخانه، در دور زدن تحریم‌ها و حمایت از دولت مادورو نقش داشته‌اند.

بر اساس این بیانیه، چهار کشتی نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که برخی از آن‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان بخشی از «ناوگان سایه» معرفی شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که اقدامات اخیر نشان‌دهنده تداوم خطرات جدی ناشی از تحریم‌ها برای فعالان تجارت نفت ونزوئلا است.

این تحریم‌ها تازه‌ترین اقدام در کارزار فشار دولت ترامپ علیه مادورو محسوب می‌شود؛ کارزاری که پیش‌تر با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و اجرای بیش از ۲۴ عملیات علیه کشتی‌های مظنون به انتقال مواد مخدر در اقیانوس آرام و دریای کارائیب، در نزدیکی ونزوئلا، همراه بوده است.