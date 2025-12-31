دیدار السودانی با رئیس جدید مجلس عراق

خبرگزاری کار ایران
نخست وزیر عراق با رئیس جدید مجلس این کشور دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای از دیدار «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر و «هیبت الحلبوسی»، رئیس جدید مجلس عراق با یکدیگر دیدار کردند.

بر اساس این بیانیه، السودانی انتخاب الحلبوسی و دو معاونش، «عدنان فیحان الدلیمی» و «فرهاد امین اتروشی»، انتخاب و کسب رای اعتماد پارلمان را تبریک گفت.

نخست وزیر بر اهمیت تحقق الزامات باقیمانده قانون اساسی به منظور ادامه ارائه خدمات عمومی به شهروندان در بخش‌های مختلف تاکید کرد.

 

 

