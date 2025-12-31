دیدار السودانی با رئیس جدید مجلس عراق

به گزارش ایلنا، نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای از دیدار «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر و «هیبت الحلبوسی»، رئیس جدید مجلس عراق با یکدیگر دیدار کردند.

بر اساس این بیانیه، السودانی انتخاب الحلبوسی و دو معاونش، «عدنان فیحان الدلیمی» و «فرهاد امین اتروشی»، انتخاب و کسب رای اعتماد پارلمان را تبریک گفت.

نخست وزیر بر اهمیت تحقق الزامات باقیمانده قانون اساسی به منظور ادامه ارائه خدمات عمومی به شهروندان در بخش‌های مختلف تاکید کرد.

