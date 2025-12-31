ژاپن:
رزمایشهای نظامی چین در اطراف تایوان تنشها را افزایش میدهد
ژاپن امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که رزمایشهای نظامی چین در اطراف تایوان «تنشها» را در سراسر تنگه تایوان «افزایش میدهد».
«توشیهیرو کیتامورا»، سخنگوی وزارت خارجه ژاپن، گفت: «رزمایشهای نظامی اخیر انجام شده توسط نیروهای چینی در اطراف تایوان، اقداماتی هستند که تنشها را در سراسر تنگه تایوان افزایش میدهند و دولت ژاپن نگرانیهای خود را به طرف چینی منتقل کرده است.»
به گفته دفتر شرقی فرماندهی عملیات نظامی ارتش آزادیبخش خلق چین، نیروهای مسلح چین رزمایشهای نظامی گستردهای را در اطراف جزیره تایوان آغاز کردند که هدف آن آزمایش توانایی آنها برای انجام محاصره جامع و ایجاد کنترل بر منطقه است.