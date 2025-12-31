۴ بمب ساعتی در مسیر صلح تجاری آمریکا و چین

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، در اکتبر گذشته در کره‌جنوبی، تحلیلگران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره هشدار داده‌اند که آرامش نسبی حاکم بر روابط واشنگتن و پکن دوام چندانی نخواهد داشت.

این آرامش کوتاه‌مدت که شامل یک آتش‌بس تجاری یک‌ساله بود، شکننده ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با آغاز فعالیت مجدد قانون‌گذاران در ژانویه، تنش‌ها بر سر تجارت، تایوان و نفوذ سایبری بار دیگر شعله‌ور شود.

به نوشته روزنامه «پولیتیکو»، بیش از ۲۵ قانون‌گذار آمریکایی، از جمله اعضای کمیته ویژه چین در مجلس نمایندگان و کمیته روابط خارجی، نسبت به اختلالات قریب‌الوقوع در رابطه دو کشور هشدار داده‌اند. بیشتر آن‌ها نسبت به پایبندی چین به وعده‌های شی، از جمله کاهش صادرات مواد شیمیایی خطرناک و خرید محصولات کشاورزی آمریکا، ابراز تردید کرده‌اند.

چهار بمب ساعتی روابط واشنگتن – پکن

۱. سویا؛ سلاح خاموش پکن

وابستگی کشاورزان آمریکایی به بازار چین برای صادرات سویا، دست پکن را به‌عنوان یک ابزار فشار اقتصادی باز گذاشته است. کاهش خرید چین در ماه‌های اخیر، باعث نگرانی کشاورزان و مقامات ایالت‌های کلیدی جمهوری‌خواهان مانند ایلینوی و آیوا شده است.

۲. تایوان؛ بشکه باروت آماده انفجار

تهدیدات چین علیه تایوان یکی از نقاط حساس بالقوه است. نیروهای نظامی چین با توسعه سیستم‌های حمله و تجهیزات جدید، خود را برای نفوذ به سواحل تایوان آماده می‌کنند. قانون‌گذاران هشدار داده‌اند که پکن ممکن است خطوط قرمز را نقض کند و به ادامه آتش‌بس تجاری آسیب بزند.

۳. محدودیت‌های صادرات؛ فشار اقتصادی

اگرچه چین اخیرا محدودیت‌ها بر صادرات فلزات نادر را کاهش داده، اما ظرفیت بازگرداندن این محدودیت‌ها و ایجاد فشار اقتصادی همچنان وجود دارد. همچنین احتمال دارد چین کنترل بر صادرات دارو و مواد اولیه دارویی را گسترش دهد، به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد مواد فعال دارویی در آمریکا از چین تأمین می‌شود.

۴. قدرت نظامی رو به رشد

از سوی دیگر، رشد قدرت نظامی چین و توسعه نیروی دریایی با بیش از ۲۰۰ کشتی جنگی، توان منطقه‌ای این کشور را افزایش داده و به‌عنوان عامل فشار دیگر در روابط با آمریکا عمل می‌کند. حضور سومین ناو هواپیمابر چین با تجهیزات مدرن، نشان‌دهنده عزم پکن برای تقویت توان رزمی و رقابت با آمریکا در حوزه اقیانوس هند و آرام است.

با وجود تمام این نگرانی‌ها، کاخ سفید همچنان نسبت به آینده روابط تجاری با چین محتاطانه خوش‌بین است و معتقد است روابط نزدیک میان ترامپ و شی جین‌پینگ می‌تواند پیشرفت‌های حاصل شده را حفظ کند و به حل مسائل معلق کمک کند. با این حال، سناتور جین شاهین هشدار داده است که این خوش‌بینی اغراق‌آمیز است و مسائل اصلی هنوز حل نشده باقی مانده‌اند، از جمله اختلاف بر سر توافق مواد معدنی نادر و وضعیت برنامه فروش اپلیکیشن «تیک‌تاک».

انتهای پیام/