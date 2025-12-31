خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سوئیس:

وضعیت انسانی در نوار غزه به ‌سطح فاجعه‌باری‌ رسیده است

وضعیت انسانی در نوار غزه به ‌سطح فاجعه‌باری‌ رسیده است
کد خبر : 1735624
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که وضعیت انسانی در نوار غزه به «سطح فاجعه‌باری» رسیده است و شرایط زمستانی اوضاع را بدتر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که وضعیت انسانی در نوار غزه به «سطح فاجعه‌باری» رسیده است و شرایط زمستانی اوضاع را بدتر می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که «ایگنازیو کاسیس»، وزیر خارجه سوئیس، از بیانیه مشترک وزرای امور خارجه که توسط بریتانیا منتشر شده است، حمایت می‌کند. این بیانیه از مقامات اسرائیلی می‌خواهد که دسترسی بدون مانع برای کمک‌های بشردوستانه به غزه را تضمین کنند، محدودیت‌های بیش از حد بر کالاهای قابل استفاده مجدد را لغو کنند و گذرگاه‌ها را برای تسهیل تحویل گسترده کمک‌های بشردوستانه باز کنند.

در این بیانیه مشترک نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه ابراز کردند و از دولت اسرائیل خواستند که محدودیت‌های دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را لغو کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی