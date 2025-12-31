سوئیس:
وضعیت انسانی در نوار غزه به سطح فاجعهباری رسیده است
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که وضعیت انسانی در نوار غزه به «سطح فاجعهباری» رسیده است و شرایط زمستانی اوضاع را بدتر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،
این وزارتخانه در بیانیهای توضیح داد که «ایگنازیو کاسیس»، وزیر خارجه سوئیس، از بیانیه مشترک وزرای امور خارجه که توسط بریتانیا منتشر شده است، حمایت میکند. این بیانیه از مقامات اسرائیلی میخواهد که دسترسی بدون مانع برای کمکهای بشردوستانه به غزه را تضمین کنند، محدودیتهای بیش از حد بر کالاهای قابل استفاده مجدد را لغو کنند و گذرگاهها را برای تسهیل تحویل گسترده کمکهای بشردوستانه باز کنند.
در این بیانیه مشترک نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت فاجعهبار انسانی در غزه ابراز کردند و از دولت اسرائیل خواستند که محدودیتهای دسترسی به کمکهای بشردوستانه را لغو کند.