به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بریتانیا اعلام کرد که رزمایش‌های نظامی چین در اطراف تایوان خطر تشدید تنش‌ها را افزایش می‌دهد و بار دیگر خواستار خویشتنداری شد.

سخنگوی وزارت ‌خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «رزمایش‌های نظامی چین در اطراف تایوان در این هفته، تنش‌های دو سوی تنگه تایوان و خطر تشدید تنش‌ها را افزایش می‌دهد.»

وی افزود: «ما مسئله تایوان را مسئله‌ای می‌دانیم که باید به طور مسالمت‌آمیز توسط مردم دو طرف تنگه تایوان از طریق گفتگوی سازنده و بدون تهدید یا استفاده از زور یا اجبار حل و فصل شود.»

این سخنگوی ادامه داد:‌«ما از هیچ تلاش یکجانبه‌ای برای تغییر وضع موجود یا هر فعالیتی که خطر بی‌ثبات کردن آن را داشته باشد، حمایت نمی‌کنیم.»

