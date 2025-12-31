پوتین و شی سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند
تلویزیون مرکزی چین گزارش داد که رئیسجمهور این کشور و رئیسجمهور روسیه، امروز چهارشنبه به یکدیگر تبریک سال نو گفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، تلویزیون مرکزی چین گزارش داد که «شی جینپینگ»، رئیسجمهور این کشور و «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، امروز چهارشنبه به یکدیگر تبریک سال نو گفتند.
شی در پیام خود گفت که سال ۲۰۲۵ به گامی محکم در همکاری استراتژیک جامع بین چین و روسیه برای هماهنگی برای دوران جدید تبدیل شده است.
وی همچنین آمادگی خود را برای ادامه تبادلات نزدیک با پوتین، برای دستیابی به پیشرفت بیشتر در روابط دوجانبه در دوران جدید، تأیید کرد.
شی گفت: «دو کشور در سازمان ملل و سایر چارچوبهای چندجانبه از یکدیگر حمایت میکنند و عاقلانه و قوی در اصلاح و بهبود حکومت جهانی مشارکت میکنند.»
به گزارش تلویزیون مرکزی چین، پوتین نیز «تبریک صمیمانه سال نو خود را به رئیس جمهور چین ارسال کرد... و برای مردم چین آرزوی شادی و سلامتی کرد.»