آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد
وزارت خزانهداری آمریکا امروز -سهشنبه- در ادامه اقدامهای خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که شش فرد و چهار نهاد را به فهرست تحریمهای مرتبط با ایران اضافه کرده است.
بر اساس این بیانیه، پنج نفر از افراد تحریمشده تبعه ایران و یک نفر تبعه ونزوئلا هستند. شرکتهای تحریمشده نیز در ایران و ونزوئلا مستقرند.