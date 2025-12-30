خبرگزاری کار ایران
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز -سه‌شنبه- در ادامه اقدام‌های خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که شش فرد و چهار نهاد را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران اضافه کرده است.

به گزارش ایلنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز -سه‌شنبه- در ادامه اقدام‌های خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که شش فرد و چهار نهاد را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران اضافه کرده است.

بر اساس این بیانیه، پنج نفر از افراد تحریم‌شده تبعه ایران و یک نفر تبعه ونزوئلا هستند. شرکت‌های تحریم‌شده نیز در ایران و ونزوئلا مستقرند.

 

