به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد تاسک» نخست وزیر لهستان، پس از صحبت با دیگر رهبران اروپایی، ناتو و کانادا گفت که صلح ممکن است ظرف مدت چند هفته در اوکراین به دست بیاید.

تاسک در یک جلسه دولتی گفت: «شکی نیست که اتفاقاتی افتاده که زمینه‌ساز امید به پایان سریع این جنگ است، اما این هنوز یک امید است».

وی اظهار داشت: «هنگامی‌که من از در افق بودن صلح در صحبت می‌کنم منظورم نه ماه‌ها و سال‌‌های آتی که هفته‌های جاری است. در ژانویه ما باید گرد هم بیاییم تا تصمیمی درباره آینده اوکراین و این بخش از جهان اتخاذ کنیم».

نخست وزیر لهستان افزود: «تضامین امنیتی که ایالات متحده به کی‌یف ارائه کرده، دلیلی برای این است که نزاع ممکن است به زودی پایان یابد اما کی‌یف باید در رابطه با مسائل سرزمینی سازش کند».

این اظهارات نخست وزیر لهستان به رغم آن بیان شد که کرملین پس از اعلام حمله کی‌یف به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، از سخت‌تر کردن موضع مذاکراتی خود خبر داد.

کی‌یف هرگونه حمله به را رد کرده و آنرا بی‌اساس دانسته است.

اعلام کرد که موضع مذاکراتی خودد را سخحت تر خواهد کرد، پس از متهم کردن کی‌یف به حمله له ذمحل اقامت ولادیمیر پوتین رئیس کنهور روسیه اتهخامی که اوکراین آنرا بی اساس دانست و رد کرد.

انتهای پیام/