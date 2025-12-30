انکار حمله به اقامتگاه پوتین احمقانه است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز -سه‌شنبه- گفت که تلاش‌های «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین و همچنین رسانه‌های غربی برای انکار حمله اخیر به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در منطقه «نووگورود» واقعا احمقانه است.

پسکوف در یک کنفرانس خبری گفت: «ما شاهدیم که خود زلنسکی در تلاش برای انکار این موضوع است و بسیاری از رسانه‌های غربی، با همراهی رژیم کی‌یف، شروع به انتشار اطلاعاتی مبنی بر اینکه این اتفاق هرگز رخ نداده است، کرده‌اند. اما این اظهارات کاملا احمقانه است».

سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی از سوی خبرنگار یک رسانه غربی در مورد احتمال ارائه عمومی شواهد حمله، پاسخ داد: «من فکر نمی‌کنم که وقتی چنین حمله پهپادی گسترده‌ای صورت گرفت، باید شواهدی وجود داشته باشد، پس از آن، به لطف کار هماهنگ پدافند هوایی (روسیه)، بسیاری از آنها سرنگون شده و از بین رفتند».

وی افزود: «در مورد بقایای آنها نیز باید به ارتش ما واگذار شود تا این موضوع را مدیریت کند».

