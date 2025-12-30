خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک سال نوی میلادی پوتین به تعدادی از رهبران خارجی

تبریک سال نوی میلادی پوتین به تعدادی از رهبران خارجی
کد خبر : 1735346
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه، فرا رسیدن کریسمس و سال جدید میلادی را به تعدادی از رهبران و سیاستمداران خارجی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به تعدادی از رهبران و سیاستمداران خارجی، فرا رسیدن کریسمس و سال میلادی جدید را تبریک گفت.

بر اساس علام کرملین، رئیس دولت روسیه به همتایان برزیلی، هندی، چینی و آفریقای جنوبی خود در بریکس و همچنین رهبران کشورهای جنوب و شرق جهانی، از جمله روسای جمهور اندونزی، میانمار و مغولستان و مقامات ارشد ویتنام، تبریک گفت.

همچنین رهبران کره شمالی، ونزوئلا و کوبا و همچنین روسای جمهور مشترک نیکاراگوئه و رهبر اتیوپی، پیام‌هایی از پوتین دریافت کردند.

از طرفی  تعداد کمی از رهبران اروپایی از جمله «الکساندر ووچیچ»، رئیس جمهور صربستان، «ویکتور اوربان»، نسخت وزیر مجارستان»  و رابرت فیکو رئیس جچمهور اسلواکی»، به همراه «دونالد ترامپ» و رجب طبب اردوغان ، روسای جمهور آمریکا و ترکیه (دو کشور عضو ناتو) پیام تبریک رئیس جمهور روسیه را دریافت کردند.

رئیس کاخ کرملین همچنین به پاپ، رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع و تعداید از مقامات سیاسی سابق نیز تبریک گفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی