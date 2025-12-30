تبریک سال نوی میلادی پوتین به تعدادی از رهبران خارجی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به تعدادی از رهبران و سیاستمداران خارجی، فرا رسیدن کریسمس و سال میلادی جدید را تبریک گفت.

بر اساس علام کرملین، رئیس دولت روسیه به همتایان برزیلی، هندی، چینی و آفریقای جنوبی خود در بریکس و همچنین رهبران کشورهای جنوب و شرق جهانی، از جمله روسای جمهور اندونزی، میانمار و مغولستان و مقامات ارشد ویتنام، تبریک گفت.

همچنین رهبران کره شمالی، ونزوئلا و کوبا و همچنین روسای جمهور مشترک نیکاراگوئه و رهبر اتیوپی، پیام‌هایی از پوتین دریافت کردند.

از طرفی تعداد کمی از رهبران اروپایی از جمله «الکساندر ووچیچ»، رئیس جمهور صربستان، «ویکتور اوربان»، نسخت وزیر مجارستان» و رابرت فیکو رئیس جچمهور اسلواکی»، به همراه «دونالد ترامپ» و رجب طبب اردوغان ، روسای جمهور آمریکا و ترکیه (دو کشور عضو ناتو) پیام تبریک رئیس جمهور روسیه را دریافت کردند.

رئیس کاخ کرملین همچنین به پاپ، رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع و تعداید از مقامات سیاسی سابق نیز تبریک گفت.

