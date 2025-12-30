کرملین:
به گسترش روابط خوب و سازنده با تهران ادامه میدهیم
سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه به توسعه روابط خوب و سازنده با تهران ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، امروز -سهشنبه- گفت که مسکو به توسعه روابط خوب و سازنده با تهران ادامه میدهد و به تنشزدایی در منطقه خاورمیانه کمک میکند.
وی اظهار داشت: «روسیه به تماسهای خود با همه طرفها در خاورمیانه ادامه خواهد داد. خودداری از اقداماتی که میتواند منجر به تشدید اوضاع در خاورمیانه شود، ضروری است».
سخنگوی کاخ کرملین همچنین با اشاره به حمله پهپادی به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه گفت که یک حمله پهپادی عظیم با سامانههای پدافندی خنثی شد.
وی افزود: «حملات تروریستی کییف مشابه تلاشها برای حمله به اقامتگاه پوتین، نمیتواند گفتوگوی مبتنی بر اعتماد میان روسای جمهور روسیه و آمریکا را تضعیف کند».