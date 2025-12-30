به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان و «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر تلفنی گفت‌وگو کردند.

دو طرف درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

وزرای خارجه عمان و مصر به بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند.

البوسعیدی و عبدالعاطی بر اهمیت تقویت گفت‌وگوی سازنده به عنوان روند اساسی حمایت از ثبات منطقه و لزوم ارتقای سطح همکاری دوجانبه مسقط و قاهره و اتکا بر پیشرفت روابط دوجانبه تاکید کردند.

