ابراز نگرانی مودی از حمله به اقامتگاه پوتین
نخست وزیر هند به گزارشها از حمله پهپادی به محل اقامت رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند در پی گزارشها از حمله ارتش اوکراین به محل اقامت «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، ابراز نگرانی کرد.
مودی در پلتفرم ایکس نوشت: «در رابطه با گزارشها از هدف قرار دادن اقامتگاه رئیس جمهور فدراسیون روسیه عمیقا نگرانم. تلاشهای دپلماتیک جاری پایدار ترین مسیر به سوی پایان دادن به منازعات و دستیابی به صلح است».
وی اظهار داشت: «ما از تمامی طرفهای نگران میخواهیم تا بر این تلاشها تمرکز کرده و از هرگونه اقدامی که میتواندا آنرا تضعیف کند دوری جویند».
«سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، روزگذشته در جمع خبرنگاران گفت که در شب ۲۸-۲۹ دسامبر، اوکراین حملهای تروریستی به محل اقامت رئیس جمهور روسیه در «نووگورود» انجام داده است.
وی اشاره کرد: «در جریان این حمله، ۹۱ پهپاد پرتاب شد که تمامی آنها رهیگری و ساقط شدند و هیچگونه تلفات یا خساراتی گزارش نشد».