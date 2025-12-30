خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور ترکیه:

بیش از ۳۵۰ مظنون به عضویت در داعش را دستگیر کردیم
کد خبر : 1735232
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای پلیس بیش از ۳۵۰ فرد مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را در سرتاسر این کشور دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، «علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه امروز -سه‌شنبه- گفت که در مجموع ۳۵۷ مظنون در جریان عملیات علیه گروه تروریستی داعش در ترکیه دستگیر شدند.

وی با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: «عملیات‌های ضد تروریستی هم‌زمان در ۲۱ استان منجر به بازداشت مظنون‌ها شد».

وی افزود که این عملیات‌ها از سوی واحدهای پلیس استانی با هماهنگی دفاتر دادستانی کل و همچنین سازمان‌های پلیس ضد تروریسم و اطلاعات انجام شد.

 

 

