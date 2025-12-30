بیش از ۳۵۰ مظنون به عضویت در داعش را دستگیر کردیم

به گزارش ایلنا، «علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه امروز -سه‌شنبه- گفت که در مجموع ۳۵۷ مظنون در جریان عملیات علیه گروه تروریستی داعش در ترکیه دستگیر شدند.

وی با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: «عملیات‌های ضد تروریستی هم‌زمان در ۲۱ استان منجر به بازداشت مظنون‌ها شد».

وی افزود که این عملیات‌ها از سوی واحدهای پلیس استانی با هماهنگی دفاتر دادستانی کل و همچنین سازمان‌های پلیس ضد تروریسم و اطلاعات انجام شد.

انتهای پیام/