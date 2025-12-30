به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر ریاست‌ جمهوری کره حنوبی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی، با هدف بازگردان روابط، از ۴ تا ۷ ژانویه به چین سفر و با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور این کشور دیدار می‌کند.

«کانگ یو-جونگ»، سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، گفت: «لی اولین سفر خود به چین از زمان به قدرت رسیدن در ما ژوئن را انجام می‌دهد و در جریان دیدار با شی، برنامه‌هایی‌ها را با وی مورد گفت‌وگو قرار دهد تا به به نتایجی ملموسی در حوزه‌هایی همچون زنجیره تامین برسد».

