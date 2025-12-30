خبرگزاری کار ایران
رئیس جمهور کره جنوبی به چین سفر می‌کند

رئیس جمهور کره جنوبی در سال میلادی آتی به چین سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر ریاست‌ جمهوری کره حنوبی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی، با هدف بازگردان روابط، از ۴ تا ۷ ژانویه به چین سفر و با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور این کشور دیدار می‌کند.

«کانگ یو-جونگ»، سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، گفت: «لی اولین سفر خود به چین از زمان به قدرت رسیدن در ما ژوئن را انجام می‌دهد و در جریان دیدار با شی، برنامه‌هایی‌ها را با وی مورد گفت‌وگو قرار دهد تا به به نتایجی ملموسی در حوزه‌هایی همچون زنجیره تامین برسد».

 

 

 

 

