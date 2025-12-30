به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر سالدو»، فرماندار منطقه «خرسون»، گفت که رهبران مشخصی در اروپا به طور فعالانه‌ای از اوکراین برای بررسی تاکتیک‌های رزمی ارتش روسیه استفاده کرده‌اند.

سالدو اظهار داشت: «در چند سال اخیر با کمک از سوی رژیم کی‌یف، اوکراین نه تنها ابزار تلاش‌های هرچند بیهوده برای خسته کردن روسیه بود که همچنین مثلا یک زمین تمرین امن برای اتحادیه اروپا بوده تا تاکتیک‌های رزمی که از سوی نیروهای روسیه استفاده می‌شوند را بررسی کنند».

وی افزود: «با این حال، فارغ از اینکه حامیان غربی رژیم کی‌یف در نهایت چه چیزی را ممکن است آموخته باشند، جنگجویان و فرماندهان نظامی ما تمایل داشته‌اند که برای هر وظیفه‌ای راه‌حل‌های غیرمتعارف پیدا کنند».

