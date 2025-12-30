خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار منطقه خرسون:

اوکراین، زمین تمرین غرب برای بررسی تاکتیک‌های نظامی روسیه است

اوکراین، زمین تمرین غرب برای بررسی تاکتیک‌های نظامی روسیه است
کد خبر : 1735143
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار منطقه خرسون گفت که برخی از رهبران اروپایی از اوکراین برای بررسی روش‌های رزمی روسیه در جنگ استفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر سالدو»، فرماندار منطقه «خرسون»، گفت که رهبران مشخصی در اروپا به طور فعالانه‌ای از اوکراین برای بررسی تاکتیک‌های رزمی ارتش روسیه استفاده کرده‌اند.

سالدو اظهار داشت: «در چند سال اخیر با کمک از سوی رژیم کی‌یف، اوکراین نه تنها ابزار تلاش‌های هرچند بیهوده  برای خسته کردن روسیه بود که همچنین  مثلا  یک زمین تمرین امن برای اتحادیه اروپا بوده تا تاکتیک‌های رزمی که از سوی نیروهای روسیه استفاده می‌شوند را بررسی کنند». 

وی افزود: «با این حال، فارغ از اینکه حامیان غربی رژیم کی‌یف در نهایت چه چیزی را ممکن است آموخته باشند، جنگجویان و فرماندهان نظامی ما تمایل داشته‌اند که برای هر وظیفه‌ای راه‌حل‌های غیرمتعارف پیدا کنند».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی