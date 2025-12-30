پاکستان:
حمله به محل اقامت پوتین تهدیدی جدی برای صلح است
نخست وزیر پاکستان، اظهار داشت که حمله به محل اقامت رئیس جمهور روسیه، تهدیدی جدی برای صلح، امنیت و ثبات است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، اظهار داشت که حمله به محل اقامت «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، تهدیدی جدی برای صلح، امنیت و ثبات است.
شریف در پلتفرم ایکس نوشت: «پاکستان هدف قرار دادن اعلام شده محل اقامت جناب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه را محکوم میکند.»
وی افزود: «چنین اقدام شنیعی، تهدیدی جدی برای صلح، امنیت و ثبات است، به ویژه در زمانی که تلاشها برای دستیابی به صلح در حال انجام است. پاکستان همبستگی خود را با رئیس جمهور روسیه، دولت و مردم روسیه ابراز میکند و بار دیگر قاطعانه هرگونه خشونت و اقداماتی را که با هدف تضعیف امنیت و تهدید صلح انجام میشود، رد میکند.»