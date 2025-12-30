به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین روز دوشنبه اعلام کرد که تمرینات نظامی با مهمات واقعی در اطراف تایوان آغاز شده است؛ این اقدام پس از اعلام قبلی پکن مبنی بر انجام مانورهای گسترده دریایی و هوایی در نزدیکی این جزیره صورت گرفت که از سوی خودمختار بودن برخوردار است.

ترامپ در نشست خبری خود با تأکید بر روابط نزدیکش با پکن گفت: «من رابطه بسیار خوبی با رئیس‌جمهور شی دارم و او درباره این تمرین‌ها با من صحبتی نکرده است.» او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله به تایوان افزود: «فکر نمی‌کنم چنین کاری انجام دهد.»

رئیس‌جمهور آمریکا درباره تمرینات چین برای محاصره بنادر اصلی تایوان، گفت که این اقدامات بی‌سابقه نیست.

او تصریح کرد: «آنها به مدت ۲۰ سال است که چنین تمرینات دریایی انجام می‌دهند، اما حالا مردم نگاه متفاوتی به آن دارند.» او در پایان صحبت‌های خود با صراحت گفت: «نه، هیچ چیزی مرا نگران نمی‌کند.»

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که منطقه شاهد تشدید تنش‌های میدانی است و چین از طریق این مانورها در تلاش است پیام هشدارآمیزی به نیروهای جدایی‌طلب جزیره دموکراتیک تایوان منتقل کند.

