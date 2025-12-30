خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عبور واشنگتن از خط قرمز؛ سیا یک بندر ونزوئلا را با پهپاد هدف گرفت

عبور واشنگتن از خط قرمز؛ سیا یک بندر ونزوئلا را با پهپاد هدف گرفت
کد خبر : 1734991
لینک کوتاه کپی شد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع مطلع گزارش داد که سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا )برای نخستین بار یک هدف ثابت در داخل ونزوئلا را با پهپاد هدف قرار داده؛ حمله‌ای که گفته می‌شود با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اوایل ماه جاری یک حمله پهپادی علیه تاسیسات بندری در سواحل ونزوئلا انجام داده است؛ اقدامی که به‌عنوان نخستین حمله شناخته‌شده ایالات متحده به یک هدف در داخل خاک این کشور تلقی می‌شود.

شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد این حمله هوایی پهپادی- که جزئیات آن پیش‌تر رسانه‌ای نشده بودـ یک اسکله دورافتاده در ساحل ونزوئلا را هدف قرار داده است؛ مکانی که به گفته دولت آمریکا، توسط باند تبهکاری ونزوئلایی «ترین دِ آراگوآ» برای ذخیره‌سازی مواد مخدر و انتقال آن به قایق‌ها با هدف قاچاق به مقاصد دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بر اساس اعلام این منابع، در زمان اجرای حمله هیچ فردی در محل حضور نداشته و در نتیجه، هیچ‌گونه تلفات انسانی گزارش نشده است.

همچنین منابع مذکور تاکید کرده‌اند که نیروهای عملیات ویژه آمریکا پشتیبانی اطلاعاتی این عملیات را بر عهده داشته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم حضور و فعالیت آن‌ها در منطقه است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای نخستین بار وقوع این حمله را در مصاحبه‌ای که هفته گذشته انجام شد، تایید کرد؛ مصاحبه‌ای که در زمان انتشار توجه چندانی به آن معطوف نشد. او با این حال، حتی در پاسخ به پرسش‌های مستقیم خبرنگاران در روز دوشنبه نیز از ارائه جزئیات بیشتر درباره این عملیات خودداری کرد.

انتظار می‌رود این اقدام به تشدید قابل توجه تنش‌ها میان ایالات متحده و نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، منجر شود؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن هم‌زمان فشارهای گسترده‌ای را برای وادار کردن دولت مادورو به کناره‌گیری اعمال می‌کند؛ رویکردی که در چارچوب آنچه «کارزار نظامی سخت‌گیرانه» توصیف شده، قرار می‌گیرد.

پیش‌تر ایالات متحده در قالب اعلام یک کارزار مقابله با قاچاق مواد مخدر، حملات هوایی متعددی را انجام داده بود که به انهدام بیش از ۳۰ شناور در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجامید.

ترامپ همچنین دستور اعمال محاصره علیه نفتکش‌های مشمول تحریم را که از مبدأ یا به مقصد ونزوئلا در تردد بودند، صادر کرده بود. با وجود تهدیدهای مکرر وی درباره اجرای حملات در داخل خاک ونزوئلا، حملات شناخته‌شده آمریکا تا پیش از عملیات اخیر سازمان سیا در اوایل ماه جاری، به هدف قرار دادن کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی محدود می‌شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی