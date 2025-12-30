حمله مجدد آمریکا به یک قایق در آبهای آزاد
فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرد که یک نیروی عملیاتی مشترک، حملهای جدید را در اقیانوس آرام علیه یک کشتی که ادعا میشود حامل قاچاقچیان مواد مخدر بوده، انجام داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرد که یک نیروی عملیاتی مشترک، حملهای جدید را در اقیانوس آرام علیه یک کشتی که ادعا میشود حامل قاچاقچیان مواد مخدر بوده، انجام داده است.
فرماندهی جنوبی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «در تاریخ ۲۹ دسامبر، و به دستو پیت هگست، وزیر جنگ، نیروی عملیاتی مشترک یک حمله نظامی مرگبار را علیه کشتی متعلق به سازمانهایی که در فهرست گروههای تروریستی قرار دارند، در آبهای بینالمللی اجرا کرد».
در این بیانیه آمده است: «دادههای اطلاعاتی تأیید کرده که این کشتی در حال عبور از مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و در عملیات انتقال مواد مخدر مشارکت داشته است».
فرماندهی جنوبی آمریکا همچنین اعلام کرد: «در نتیجه این حمله، دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که بهعنوان عناصر تروریستی معرفی شدهاند، کشته شدند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند».