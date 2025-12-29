«هیبت الحلبوسی» رئیس جدید پارلمان عراق شد
رئیس جدید پارلمان عراق با اکثریت آرای نمایندگان انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، در نخستین جلسه مجلس نمایندگان عراق در دوره انتخاباتی ششم، «هیبت الحلبوسی» با کسب اکثریت آرا بهعنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.
جلسه نخست مجلس نمایندگان عراق بعدازظهر امروز -دوشنبه- به وقت محلی با حضور ۲۹۲ نماینده از مجموع ۳۲۹ عضو آغاز شد و بدین ترتیب نصاب قانونی جلسه محقق شد.
در ابتدای جلسه، اسامی نمایندگانی که نتایج انتخاب آنها از سوی دادگاه فدرال عراق تأیید شده بود، قرائت شد. پس از آن، «عامر الفائز» رئیس سِنی مجلس، ریاست موقت جلسه را بر عهده گرفت و در سخنانی بر پایبندی مجلس به مهلتها و الزامات قانون اساسی تأکید کرد.
در ادامه، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، نمایندگان سوگند قانونی را ادا کردند. رئیس سنی مجلس پس از ادای سوگند اعلام کرد که نمایندگان بهصورت شرعی و قانونی مسئولیت نمایندگی در دوره ششم مجلس را بر عهده گرفتهاند.
بر اساس ماده ۵۵ قانون اساسی عراق، رئیس سنی مجلس سپس آغاز فرایند نامزدی برای ریاست مجلس نمایندگان را اعلام کرد. در این مرحله، «سالم العیساوی»، هیبت الحلبوسی»و «عامر عبدالجبار» بهعنوان نامزدهای ریاست معرفی شدند. همزمان، «مثنی السامرائی» رئیس ائتلاف «عزم» انصراف خود را از نامزدی اعلام کرد.
پس از بسته شدن پنجره نامزدی، فرایند رأیگیری مخفی و مستقیم آغاز شد. طبق اعلام هیئت رئیسه موقت، از مجموع ۳۰۹ رأی مأخوذه، هیبت الحلبوسی با کسب ۲۰۸ رأی بهعنوان رئیس مجلس نمایندگان عراق انتخاب شد.
در این رأیگیری سالم العیساوی ۶۶ رأی و عامر عبدالجبار ۹ رأی به دست آوردند و ۲۶ رأی نیز باطل اعلام شد.
هیبت حمد عباس الحلبوسی، متولد سال ۱۹۸۰، از چهرههای سیاسی عراق است. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه مستنصریه بغداد است و پیشتر ریاست کمیسیون نفت و انرژی مجلس نمایندگان عراق را در دورههای چهارم و پنجم بر عهده داشته است.
الحلبوسی از جمله چهرههای مؤسس حزب «تقدم» بهشمار میرود و انتخاب وی بهعنوان رئیس مجلس، نخستین گام رسمی پارلمان عراق در آغاز فعالیتهای دوره ششم محسوب میشود