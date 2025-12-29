به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با گفتن اینکه وارد آمدن آسیب جدی به تاسیسات اتمی ایران نمی‌تواند دلیلی برای حضور نداشتن بازرسان در این محل‌ها باشد، بر نقش «بسیار مهم» روسیه در حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد.

خبرگزاری ریانووستی روسیه، امروز -دوشنبه- متن مصاحبه مشروح خود با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرد.

گروسی در پاسخ به این سوال که آیا آژانس پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن به تاسیسات هسته‌ای ایران، پیشرفتی در عمل در زمینه ازسرگیری بازرسی‌ها داشته است و به نظر او چه زمانی کارشناسان آژانس خواهند توانست دوباره به تاسیسات بمباران‌شده نطنز، اصفهان و فردو دسترسی پیدا کنند، بیان کرد: «این مهم‌ترین مسئله‌ای است که ما در حال حاضر در ایران با آن مواجهیم. ما توانستیم فعالیت‌های بازرسی را بازیابی و ازسرگیری کنیم، اما این کار بسیار محدود است.»

گروسی گفت: «به ما تنها اجازه دسترسی به تاسیساتی داده شده است که مورد اصابت قرار نگرفته‌اند. این از این جهت خوب است که این تاسیسات در فهرست توافق‌شده بازرسی‌ها گنجانده شده‌اند. این برای ما مهم است. البته آن سه تاسیسات دیگر مهم‌تر هستند، چراکه هنوز مقادیر قابل توجهی مواد و تجهیزات هسته‌ای در آن‌جا وجود دارد و ما باید به آنجا بازگردیم.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ما یک گفت‌وگو با ایران را آغاز کرده‌ایم. من به‌طور منظم با وزیر امور خارجه (ایران) و سایر مقامات در تماس هستم اما سطح همکاری همچنان محدود است. وضعیت فعلی این است. گفت‌وگوها ادامه دارد.»

