خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خطرناک‌ترین موشک ضدکشتی چین وارد خدمت شد؛ تهدیدی جدی برای ناوهای هواپیمابر

خطرناک‌ترین موشک ضدکشتی چین وارد خدمت شد؛ تهدیدی جدی برای ناوهای هواپیمابر
کد خبر : 1734784
لینک کوتاه کپی شد.

چین با آزمایش موفق موشک ضدکشتی فراصوتی YJ-20 از روی ناوشکن Type-055، توان ضربه‌ای دریایی خود را تقویت کرد. این موشک با سرعت بسیار بالا و قابلیت شیرجه شبه‌عمودی، تهدیدی جدی برای ناوهای هواپیمابر و سایر دارایی‌های دریایی آمریکا به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، چین آزمایش موفقیت‌آمیزی از موشک ضدکشتی فراصوتی YJ-20 را از روی ناوشکن کلاس Type-055 با نام «ووشی» انجام داد. پکن این آزمایش را «آزمون نهایی» پیش از ورود موشک به مرحله تولید انبوه توصیف کرده است.

روزنامه «اوراسیان تایمز» به نقل از تحلیلگران نظامی نوشت: YJ-20 تهدیدی جدی برای دارایی‌های دریایی با ارزش بالا، از جمله ناوهای هواپیمابر آمریکا در آب‌های غرب اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی محسوب می‌شود.

موشک YJ-20 از طراحی آیرودینامیکی دو‌مخروطی بهره می‌برد که امکان پرواز با سرعت فراتر از صوت و شیرجه نزدیک به عمود به سمت هدف را فراهم می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود رهگیری آن توسط سامانه‌های دفاعی متعارف روی کشتی‌ها بسیار دشوار باشد. کارشناسان چینی می‌گویند مخروط جلویی با ایجاد موج‌های ضربه‌ای از سکان‌های آیرودینامیکی در برابر حرارت و فشار شدید محافظت کرده و به موشک اجازه می‌دهد حتی در مرحله نهایی حمله مانورهای دقیق انجام دهد.

سرعت بسیار بالا و زاویه شیرجه شبه‌عمودی، انرژی ضربه موشک را افزایش داده و توان نفوذ آن به سامانه‌های دفاعی محکم، از جمله ناوهای هواپیمابر، را تقویت می‌کند. برد YJ-20 بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود و امکان هدف‌گیری راهبردی اهداف دریایی از فواصل دور را فراهم می‌کند و دامنه بازدارندگی دریایی چین را افزایش می‌دهد.

حساب رسمی «گلوبال تایمز» تصاویر و ویدئوهایی از شلیک موشک از سلول‌های سامانه پرتاب عمودی (VLS) منتشر کرده است. در این روش «پرتاب سرد»، موشک ابتدا با گاز به بیرون رانده شده و سپس موتور راکتی آن روشن می‌شود. زوایای متعدد تصویربرداری، اصابت دقیق به هدف را نشان می‌دهد و سطح بالای دقت و پیشرفت این سامانه را تأیید می‌کند. انتشار رسمی تصاویر و ویدئوها، نشانه نزدیک شدن YJ-20 به تولید انبوه و بلوغ عملیاتی آن است.

حجم ویدیو: 4M | مدت زمان ویدیو: 00:00:21 دانلود ویدیو

ناوشکن Type-055، معروف به «رِنهای» در ناتو، از توانمندترین شناورهای سطحی نیروی دریایی چین است؛ با وزن ۱۰ تا ۱۳ هزار تُن، امکانات فرماندهی پیشرفته و سامانه‌های متنوع موشکی و پدافند هوایی. استقرار موشک‌های فراصوتی مانند YJ-20 بر روی این پلتفرم، توان ضربات دوربرد دریایی چین را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

چین در سال‌های اخیر با توسعه موشک‌های فراصوتی دیگر همچون YJ-21، YJ-17 و YJ-19، لایه‌های تهدید متعددی ایجاد کرده که دفاع‌های دریایی سنتی در منطقه را پیچیده‌تر می‌کند. به این ترتیب، استقرار YJ-20 بر روی Type-055 گامی استراتژیک برای افزایش نفوذ چین در آب‌های آزاد و محدودسازی تحرک ناوهای هواپیمابر آمریکا و نیروهای دریایی خارجی در غرب اقیانوس آرام محسوب می‌شود.

این آزمایش، تلفیق نوآوری فناورانه با برنامه‌ریزی راهبردی چین برای ایجاد نیروی دریایی مدرن و چالش‌های فزاینده حفظ برتری دریایی رقبا را به نمایش می‌گذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی