به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، چین آزمایش موفقیت‌آمیزی از موشک ضدکشتی فراصوتی YJ-20 را از روی ناوشکن کلاس Type-055 با نام «ووشی» انجام داد. پکن این آزمایش را «آزمون نهایی» پیش از ورود موشک به مرحله تولید انبوه توصیف کرده است.

روزنامه «اوراسیان تایمز» به نقل از تحلیلگران نظامی نوشت: YJ-20 تهدیدی جدی برای دارایی‌های دریایی با ارزش بالا، از جمله ناوهای هواپیمابر آمریکا در آب‌های غرب اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی محسوب می‌شود.

موشک YJ-20 از طراحی آیرودینامیکی دو‌مخروطی بهره می‌برد که امکان پرواز با سرعت فراتر از صوت و شیرجه نزدیک به عمود به سمت هدف را فراهم می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود رهگیری آن توسط سامانه‌های دفاعی متعارف روی کشتی‌ها بسیار دشوار باشد. کارشناسان چینی می‌گویند مخروط جلویی با ایجاد موج‌های ضربه‌ای از سکان‌های آیرودینامیکی در برابر حرارت و فشار شدید محافظت کرده و به موشک اجازه می‌دهد حتی در مرحله نهایی حمله مانورهای دقیق انجام دهد.

سرعت بسیار بالا و زاویه شیرجه شبه‌عمودی، انرژی ضربه موشک را افزایش داده و توان نفوذ آن به سامانه‌های دفاعی محکم، از جمله ناوهای هواپیمابر، را تقویت می‌کند. برد YJ-20 بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود و امکان هدف‌گیری راهبردی اهداف دریایی از فواصل دور را فراهم می‌کند و دامنه بازدارندگی دریایی چین را افزایش می‌دهد.

حساب رسمی «گلوبال تایمز» تصاویر و ویدئوهایی از شلیک موشک از سلول‌های سامانه پرتاب عمودی (VLS) منتشر کرده است. در این روش «پرتاب سرد»، موشک ابتدا با گاز به بیرون رانده شده و سپس موتور راکتی آن روشن می‌شود. زوایای متعدد تصویربرداری، اصابت دقیق به هدف را نشان می‌دهد و سطح بالای دقت و پیشرفت این سامانه را تأیید می‌کند. انتشار رسمی تصاویر و ویدئوها، نشانه نزدیک شدن YJ-20 به تولید انبوه و بلوغ عملیاتی آن است.

ناوشکن Type-055، معروف به «رِنهای» در ناتو، از توانمندترین شناورهای سطحی نیروی دریایی چین است؛ با وزن ۱۰ تا ۱۳ هزار تُن، امکانات فرماندهی پیشرفته و سامانه‌های متنوع موشکی و پدافند هوایی. استقرار موشک‌های فراصوتی مانند YJ-20 بر روی این پلتفرم، توان ضربات دوربرد دریایی چین را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

چین در سال‌های اخیر با توسعه موشک‌های فراصوتی دیگر همچون YJ-21، YJ-17 و YJ-19، لایه‌های تهدید متعددی ایجاد کرده که دفاع‌های دریایی سنتی در منطقه را پیچیده‌تر می‌کند. به این ترتیب، استقرار YJ-20 بر روی Type-055 گامی استراتژیک برای افزایش نفوذ چین در آب‌های آزاد و محدودسازی تحرک ناوهای هواپیمابر آمریکا و نیروهای دریایی خارجی در غرب اقیانوس آرام محسوب می‌شود.

این آزمایش، تلفیق نوآوری فناورانه با برنامه‌ریزی راهبردی چین برای ایجاد نیروی دریایی مدرن و چالش‌های فزاینده حفظ برتری دریایی رقبا را به نمایش می‌گذارد.

