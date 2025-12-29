خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ کشته و مفقود در پی غرق شدن قایق مهاجران اطراف یونان

۴ کشته و مفقود در پی غرق شدن قایق مهاجران اطراف یونان
کد خبر : 1734663
لینک کوتاه کپی شد.

در پی غرق شدن قایق مهاجران در اطراف یونان، ۱ تن کشته و ۳ نفر مفقود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گارد ساحلی یونان امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره «ساموس» یک زن جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

این قایق در ساعات اولیه صبح پس از آن غرق شد که ۲۶ مهاجر در منطقه «پتالیدس ساموس» به خشکی رسیدند و مقامات را از این حادثه مطلع کردند.

گارد ساحلی افزود که عملیات جست‌وجو و نجات با مشارکت یک کشتی گارد ساحلی، یک هلیکوپتر، یک قایق خصوصی و پرسنل مستقر در خشکی در حال انجام است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی