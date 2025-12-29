۴ کشته و مفقود در پی غرق شدن قایق مهاجران اطراف یونان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گارد ساحلی یونان امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره «ساموس» یک زن جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

این قایق در ساعات اولیه صبح پس از آن غرق شد که ۲۶ مهاجر در منطقه «پتالیدس ساموس» به خشکی رسیدند و مقامات را از این حادثه مطلع کردند.

گارد ساحلی افزود که عملیات جست‌وجو و نجات با مشارکت یک کشتی گارد ساحلی، یک هلیکوپتر، یک قایق خصوصی و پرسنل مستقر در خشکی در حال انجام است.

