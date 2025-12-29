به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت ‌خارجه چین ‌با تأکید بر حمایت پکن از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی، اعلام کرد که چین با هرگونه تلاش برای تجزیه این کشور شرق آفریقا مخالف است.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی منظم به خبرنگاران گفت: «هیچ کشوری نباید نیروهای جدایی‌طلب داخلی کشورهای دیگر را به خاطر منافع خودخواهانه خود تشویق یا حمایت کند.»

وی از مقامات سومالی‌لند خواست تا «فعالیت‌های جدایی‌طلبانه و تبانی با نیروهای خارجی» را متوقف کنند.

اسرائیل روز جمعه رسماً جمهوری خودخوانده سومالی‌لند را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت و خواستار همکاری فوری با سومالی‌لند در زمینه‌های کشاورزی، بهداشت، فناوری و اقتصاد شد.

