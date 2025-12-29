دیدار وزرای خارجه چین، کامبوج و تایلند در پکن

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال تلاش پکن برای تقویت حضور رو به گسترش خود در عرصه دیپلماتیک بین المللی و ایفای نقش میانجیگرانه قوی‌تر در حل‌وفصل نزاع مرزی میان تایلند و کامبوج، وزرای خارجه هر سه کشور، امروز -دوشنبه- در چین دیدار کردند.

این نشست سه‌جانبه که در استانی در جنوب غربی چین در شمال مرز مورد مناقشه برگزار شد، دو روز پس از آن صورت گرفت که تایلند و کامبوج توافق آتش‌بس جدیدی برای پایان دادن به هفته‌ها نزاع مرزی که بیش از ۱۰۰ کشته و صدها هزار آواره بر جای گذاشت امضا کردند.

«وانگ یی»، وزیرخارجه چین خواستار تلاش‌های مشترک برای ترویج صلح، ثبات و توسعه منطقه شد.

