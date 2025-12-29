خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزرای خارجه چین، کامبوج و تایلند در پکن

دیدار وزرای خارجه چین، کامبوج و تایلند در پکن
کد خبر : 1734613
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال تلاش پکن برای تقویت نقش خود در حل‌وفصل نزاع میان کامبوج و تایلند، دیپلمات‌های ارشد سه کشور در چین دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال تلاش پکن برای تقویت حضور رو به گسترش خود در عرصه دیپلماتیک بین المللی و ایفای نقش میانجیگرانه قوی‌تر در حل‌وفصل نزاع مرزی میان تایلند و کامبوج، وزرای خارجه هر سه کشور، امروز -دوشنبه- در چین دیدار کردند.

این نشست سه‌جانبه که در استانی در جنوب غربی چین در شمال مرز مورد مناقشه برگزار شد، دو روز پس از آن صورت گرفت که تایلند و کامبوج توافق آتش‌بس جدیدی برای پایان دادن به هفته‌ها نزاع مرزی که بیش از ۱۰۰ کشته و صدها هزار آواره بر جای گذاشت امضا کردند.

«وانگ یی»، وزیرخارجه چین خواستار تلاش‌های مشترک برای ترویج صلح، ثبات و توسعه منطقه شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی