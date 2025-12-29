دیدار وزرای خارجه چین، کامبوج و تایلند در پکن
به دنبال تلاش پکن برای تقویت نقش خود در حلوفصل نزاع میان کامبوج و تایلند، دیپلماتهای ارشد سه کشور در چین دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال تلاش پکن برای تقویت حضور رو به گسترش خود در عرصه دیپلماتیک بین المللی و ایفای نقش میانجیگرانه قویتر در حلوفصل نزاع مرزی میان تایلند و کامبوج، وزرای خارجه هر سه کشور، امروز -دوشنبه- در چین دیدار کردند.
این نشست سهجانبه که در استانی در جنوب غربی چین در شمال مرز مورد مناقشه برگزار شد، دو روز پس از آن صورت گرفت که تایلند و کامبوج توافق آتشبس جدیدی برای پایان دادن به هفتهها نزاع مرزی که بیش از ۱۰۰ کشته و صدها هزار آواره بر جای گذاشت امضا کردند.
«وانگ یی»، وزیرخارجه چین خواستار تلاشهای مشترک برای ترویج صلح، ثبات و توسعه منطقه شد.