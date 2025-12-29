دیدار معاون محمود عباس با وزیر خارجه اردن

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن در امان از «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، در این دیدار تحولات اوضاع منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

الصفدی و الشیخ همچنین درباره راه‌های تقویت هماهنگی و رایزنی دو طرف پیرامون مسائل دارای اهتمام مشترک که به حمایت از تلاش‌های جاری برای تحقق امنیت و ثبات کمک می‌کند، گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام/