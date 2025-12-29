خبرگزاری کار ایران
کاخ سفید:

ترامپ امروز با نتانیاهو دیدار می‌کند

رئیس‌جمهور آمریکا، بعدازظهر امروز -دوشنبه- در اقامتگاه مار‌آ‌لاگو در فلوریدا با ‌نخست وزیر اسرائیل، دیدار خواهد کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بعدازظهر امروز -دوشنبه- در اقامتگاه مار‌آ‌لاگو در فلوریدا با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، دیدار خواهد کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس جمهور در یک نشست دوجانبه با نخست وزیر نتانیاهو شرکت خواهد کرد. ‌این نشست ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر‌ آغاز خواهد شد.»

شنبه گذشته، رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک منبع آگاه و چهار مقام سابق آمریکایی گزارش دادند که «مقامات اسرائیلی به طور فزاینده‌ای نگران گسترش برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند‌و در حال آماده شدن برای ارائه توضیحاتی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد گزینه‌های موجود برای حمله دیگری علیه آن هستند.»

 

