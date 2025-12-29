خبرگزاری کار ایران
چین از برگزاری رزمایش‌های گسترده نظامی در اطراف تایوان خبر داد
ارتش چین از برگزاری یک رزمایش نظامی گسترده زمینی، دریایی، هوایی و موشکی در اطراف تایوان خبر داد و تصویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد حین رزمایش محدودیت‌های دریایی و هوایی در پنج منطقه پیرامون این جزیره محل مناقشه اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شی یی، سخنگوی فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین، در بیانیه‌ای تصریح کرد که رزمایش‌های نظامی این کشور در اطراف تایوان «هشداری جدی به نیروهای جدایی‌طلب موسوم به استقلال تایوان و نیروهای مداخله‌گر خارجی» است.

این سخنگو افزود که یگان‌های زمینی، دریایی، هوایی و موشکی ارتش چین بامداد دوشنبه در اطراف تایوان به حرکت درآمده‌اند و با آغاز رسمی رزمایش تحت عنوان «ماموریت عادلانه ۲۰۲۵» در روز سه‌شنبه، تمرین‌های تیراندازی واقعی انجام خواهد شد.

براساس اعلام ارتش چین، پنج منطقه تعیین‌شده اطراف تایوان به مدت ۱۰ ساعت از آغاز رزمایش، تحت محدودیت‌های دریایی و هوایی خواهند بود و ورود کشتی‌ها و هواپیماهای غیرمرتبط به این مناطق ممنوع است.

همچنین، ارتش چین پوستر تبلیغاتی این رزمایش را با عنوان «سپرهای عدالت: درهم‌شکستن توهم» منتشر کرد. در این پوستر، دو سپر طلایی با نشان ارتش آزادی‌بخش خلق چین و دیوار بزرگ چین دیده می‌شود و سه فروند هواپیمای نظامی و دو کشتی جنگی نیز در تصویر به چشم می‌خورد.

این ششمین رزمایش ارتش چین در اطراف تایوان از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. در حالی که ارتش آزادی‌بخش خلق چین در جریان رزمایش‌های گذشته تمرین‌هایی برای محاصره بنادر اطراف تایوان انجام داده بود، این نخستین بار است که به‌طور علنی اعلام می‌کند رزمایش‌های پیرامون این جزیره با هدف «بازدارندگی» از مداخله نظامی خارجی طراحی شده‌اند.

