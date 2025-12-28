دونالد ترامپ:
پیش از این دیدار با زلنسکی، گفتوگویی «خوب و بسیار سازنده» با پوتین داشتم
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، امروز -یکشنبه- از برقراری یک تماس تلفنی «خوب و بسیار سازنده» با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود خبر داد.
این تماس ساعاتی پیش از دیدار برنامهریزیشده ترامپ با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین، در مارالاگو صورت گرفت.
ترامپ در پیام خود در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «پیش از دیدارم با زلنسکی، تماس تلفنی بسیار مفید و سازندهای با رئیسجمهور پوتین داشتم».
رئیسجمهوری آمریکا پیش از این نیز اعلام کرده بود که امکان دستیابی به توافق با زلنسکی بالا است، اما تاکید کرده که «پیشنهادات کییف برای حل بحران اوکراین بدون موافقت وی معنایی ندارد».
این دیدار بهعنوان آزمونی حساس برای آینده حمایت غرب از اوکراین ارزیابی میشود، در شرایطی که در واشنگتن و اروپا فشار برای کاهش کمکها افزایش یافته و کییف همچنان خواستار تداوم حمایت نظامی و مالی است.