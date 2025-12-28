خبرگزاری کار ایران
واکنش رسانه‌های اسرائیل به ضعف امنیتی این رژیم؛

هک تلفن رئیس دفتر نتانیاهو، ادامه جنگ روانی ایران است

کد خبر : 1734396
رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- با اشاره به هک شدن تلفن همراه رئیس دفترنخست‌وزیر این رژیم که نشان‌دهنده ضعف امنیتی و اطلاعاتی آن است، این امر را بخشی از عملیات جنگ روانی ایران خواندند.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- با اشاره به هک شدن که تلفن همراه رئیس دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم که نشان دهنده ضعف امنیتی و اطلاعاتی آن است، این امر را بخشی از عملیات جنگ روانی ایران خواندند.

برخی رسانه‌ها این اقدام را در ادامه مجموعه تحرکات سایبری و اطلاعاتی ایران علیه منافع اسرائیل در داخل و خارج قلمداد کرده‌اند.

مقام‌های امنیتی اسرائیل با بیان این‌که این اقدام‌ها بخشی از عملیات جنگ روانی ایران است، افزودند که بررسی‌ها در جریان است تا دامنه نفوذ و اطلاعات به دست آمده مشخص شود و اقدام‌های مقابله‌ای مناسب صورت گیرد.

 

 

 

 

