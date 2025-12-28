سندیکای روزنامهنگاران فلسطینی گزارش داد:
خانواده خبرنگاران، قربانیان خاموش نسلکشی اسرائیل در غزه
سندیکای روزنامهنگاران فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسلکشی علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دستکم ۷۰۶ نفر از اعضای خانوادههای خبرنگاران فلسطینی را به شهادت رسانده است.
کمیته آزادیهای این نهاد صنفی در گزارشی، تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی بهصورت نظاممند خانوادههای خبرنگاران را هدف قرار میدهند؛ اقدامی که بنا بر اعلام این کمیته، بخشی از جنگی سازمانیافته برای خاموش کردن صدای رسانههای فلسطینی است.
در این گزارش آمده است که این حملات، تلفات جانبی جنگ محسوب نمیشوند، بلکه یک راهبرد عامدانه برای فشار بر خبرنگاران و واداشتن آنها به توقف فعالیت حرفهای خود به شمار میروند.
کمیته آزادیهای سندیکای روزنامهنگاران فلسطینی تصریح کرده است: «خشونت اسرائیل علیه خبرنگاران وارد مرحلهای خطرناکتر و بیرحمانهتر شده و اکنون با هدف قرار دادن خانوادهها و بستگان آنها، تلاش میشود کار رسانهای بهایی به بهایی وجودی تبدیل شود که فرزندان، همسران، پدران و مادران خبرنگاران هزینه آن را با جان خود بپردازند».
این نهاد ضمن محکوم کردن این اقدامها، از جامعه جهانی و نهادهای مدافع آزادی رسانهها خواست نسبت به «جنایت سازمانیافته علیه روزنامهنگاری فلسطینی»، واکنشی فوری و مؤثر نشان دهند.