خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی گزارش داد:

خانواده خبرنگاران، قربانیان خاموش نسل‌کشی اسرائیل در غزه

خانواده خبرنگاران، قربانیان خاموش نسل‌کشی اسرائیل در غزه
کد خبر : 1734362
لینک کوتاه کپی شد.

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۷۰۶ نفر از اعضای خانواده‌های خبرنگاران فلسطینی را به شهادت رسانده است.

به گزارش ایلنا، سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۷۰۶ نفر از اعضای خانواده‌های خبرنگاران فلسطینی را به شهادت رسانده است.

کمیته آزادی‌های این نهاد صنفی در گزارشی، تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی به‌صورت نظام‌مند خانواده‌های خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند؛ اقدامی که بنا بر اعلام این کمیته، بخشی از جنگی سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای رسانه‌های فلسطینی است.

در این گزارش آمده است که این حملات، تلفات جانبی جنگ محسوب نمی‌شوند، بلکه یک راهبرد عامدانه برای فشار بر خبرنگاران و واداشتن آنها به توقف فعالیت حرفه‌ای خود به شمار می‌روند.

کمیته آزادی‌های سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی تصریح کرده است: «خشونت اسرائیل علیه خبرنگاران وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر و بی‌رحمانه‌تر شده و اکنون با هدف قرار دادن خانواده‌ها و بستگان آنها، تلاش می‌شود کار رسانه‌ای بهایی به بهایی وجودی تبدیل شود که فرزندان، همسران، پدران و مادران خبرنگاران هزینه آن را با جان خود بپردازند».

این نهاد ضمن محکوم کردن این اقدام‌ها، از جامعه جهانی و نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها خواست نسبت به «جنایت سازمان‌یافته علیه روزنامه‌نگاری فلسطینی»، واکنشی فوری و مؤثر نشان دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی